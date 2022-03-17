إسرائيل ترسل 16 طنا من المعدات الطبية إلى أوكرانيا

أعلنت السلطات الإسرائيلية نقل 16 طنا من المساعدات الطبية إلى مطار بن غوريون، استعدادا لنقلها إلى أوكرانيا، بهدف إنشاء مستشفى ميداني هناك.

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وأوضحت السلطات، أنه تم نقل 16 طنا من المعدات الطبية للمستشفى الميداني الإسرائيلي في أوكرانيا من مركز شيبا الطبي في تل هشومير إلى مطار بن غوريون.

وسيتوجه فريق من مركز شيبا الطبي بالمعدات إلى بولندا، وبعد ذلك سيعبر إلى أوكرانيا خلال اليوم التالي لإنشاء المستشفى الميداني، حيث من المقرر أن يبدأ العمل الأسبوع المقبل.

المصدر: THE JPOST