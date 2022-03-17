وسائل إعلام: جونسون لم يحصل على وعود بزيادة إنتاج النفط من الرياض وأبو ظبي

عقد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون اجتماعات مع قادة السعودية والإمارات لبحث زيادة في إنتاج النفط من قبل هاتين الدولتين، لمواجهة ارتفاع الأسعار بسبب الصراع الروسي الأوكراني.

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وقال مكتب رئيس الوزراء البريطاني إن جونسون وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان اتفقا على العمل معا بشأن استقرار الطاقة والتحول إلى مصادر الطاقة المتجددة.

وصرّح جونسون بنفسه للصحفيين بعد اجتماعه مع الأمير، قائلا، إنهما أجريا "محادثة مثمرة" واتفقا على أهمية مكافحة ارتفاع أسعار النفط، فيما لم يشر رئيس الحكومة البريطانية في نفس الوقت بشكل مباشر إلى ما إذا كانت السعودية مستعدة لزيادة إنتاجها من النفط.

ولدى سؤاله عما إذا كان قد تم التوصل إلى اتفاق مع الرياض لزيادة الإنتاج، أجاب جونسون: "أعتقد أنه يجب التحدث مع السعودية بشأن هذا الأمر"، مضيفا قوله في هذا السياق "أعتقد أن هناك تفهما لضرورة ضمان الاستقرار في أسواق النفط والغاز العالمية، فضلا عن الحاجة إلى تجنب ارتفاعات خطيرة في الأسعار".

خلال رحلة جونسون إلى المملكة العربية السعودية، تم توقيع خطاب نوايا لإنشاء مجلس شراكة إستراتيجية بين البلدين. كما قال رئيس الوزراء البريطاني إن الرياض ستعلن عن استثمار بقيمة مليار جنيه استرليني في منشأة وقود طائرات صديقة للبيئة في تيسايد البريطانية.

وأكد رئيس الوزراء البريطاني خلال لقاء مع ولي عهد أبوظبي، محمد بن زايد على "أهمية التعاون لتحسين استقرار سوق الطاقة العالمية"، وفق ما أورده موقع "ماركت ووتش".

ولم تصدر الإمارات بيانا رسميا، لكن وكالة الأنباء الرسمية "وام" ذكرت أن الاجتماع ناقش الحاجة إلى استقرار أسواق الطاقة.

وكان الصراع في أوكرانيا قد أدى إلى ارتفاع أسعار النفط إلى ما فوق 100 دولار للبرميل، ويحذر الخبراء من حدوث زيادات أخرى. في الوقت نفسه، تسعى الدول الغربية، بما في ذلك المملكة المتحدة، جاهدة لتقليل اعتمادها على موارد الطاقة الروسية.

وبحسب توقعات وكالة الطاقة الدولي، قد تخفض روسيا إنتاجها النفطي في أبريل بمقدار 3 ملايين برميل يوميا على خلفية عقوبات ورفض مشتري النفط من الخارج، فيما تحذر هذه الوكالة من أن خفض الإنتاج الروسي يهدد بإحداث صدمة عالمية في إمدادات النفط.

يشار إلى أن السعودية والإمارات فقط، من بين دول أوبك + الأخرى تمتلكان طاقة فائضة كبيرة يمكن أن تساعد على الفور في تعويض انخفاض الإمدادات من روسيا، حيث تنتج المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة معًا أكثر من 13 مليون برميل من النفط يوميا، حسب تقارير لوكالة بلومبرغ.

المصدر: إنترفاكس