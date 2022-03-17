الولايات المتحدة تتبرع بأكثر من 500 مليون لقاح كورونا لدول أخرى

قدمت الولايات المتحدة الأمريكية ما مجموعه 500 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا لمختلف الدول في العالم، منذ تطوير هذا العلاج المضاد لكوفيد-19.

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وأكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن اليوم الخميس في بيان: "قدمت الولايات المتحدة حتى الآن أكثر من 500 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لكوفيد-19 المجانية والآمنة والفعالة لأكثر من 110 بلدان واقتصادات حول العالم، بهدف وحيد هو إنقاذ الأرواح".

والهدف الإجمالي لواشنطن هو توزيع 1.1 مليار جرعة لقاح.

وأضاف بلينكن أنه منذ بداية انتشار الوباء قبل أكثر من عامين بقليل، قدمت واشنطن "حوالى عشرين مليار دولار في شكل مساعدات صحية وإنسانية واقتصادية وتنموية لأكثر من 120 بلدا".

وتابع: "استثمرنا أيضا ودعمنا تطوير القدرات التصنيعية للقاحات المضادة لكوفيد في إفريقيا وآسيا" مقدرا أن هذا الجهد الأمريكي أحدث "الفرق في كل أنحاء العالم".

وقال بلينكن إن: "هذه الجهود حاسمة لأن الوباء لم ينته بعد. ما زالت أرواح كثيرة معرضة للخطر في كل أنحاء العالم، فيما تحاول البلدان التغلب على المتحور أوميكرون والتعامل مع احتمال وجود متحوّرات جديدة".

وأكد الرئيس الأمريكي جو بايدن مرارا أن بلاده ستكون "ترسانة اللقاحات في العالم".

وتشدد إدارته على أن التبرعات الأمريكية باللقاحات تتم بدون شروط ولا تستهدف تحقيق أهداف دبلوماسية أو استراتيجية.

المصدر: أ ف ب