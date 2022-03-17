وزارة التجارة الصينية: على الولايات المتحدة أن توقف الضغط غير المبرر على الشركات الصينية

أعلن المتحدث باسم وزارة التجارة الصينية غاو فين، أن الولايات المتحدة يجب أن تتخلى على تسييس العلاقات التجارية الاقتصادية ووقف ضغطها على الشركات الصينية.

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وقال في مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء: "على الجانب الأمريكي أن يوقف بسرعة ضغطه غير المبرر على الشركات الصينية والتخلي عن ممارساته الخاطئة لتسييس المسائل التجارية والاقتصادية. يجب إنشاء أجواء السوق العادلة والمستقرة للشركات من جميع أنحاء العالم بما فيها الشركات الصينية".

وأضاف أن الولايات المتحدة تواصل قمع أنشطة شركات الاتصالات الصينية بشكل ضار دون أي أساس واقعي.

وأشار إلى أن الصين ستتخذ إجراءات ضرورية للحماية الحاسمة لحقوق والمصالح الشرعية للشركات الصينية.

المصدر: "نوفوستي"