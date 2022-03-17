إسرائيل تعلن عن إحباط محاولة تهريب أسلحة على الحدود مع الأردن

أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، اليوم الخميس، أنه تم إحباط محاولة تهريب أسلحة على الحدود الأردنية، شملت 37 قطعة.

وزعم أدرعي أنه تم أيضا ضبط مخدرات بقيمة مقدرة بـ2.5 مليون شيقل جديد، مشيرا إلى أن الحادثة وقعت الجمعة الماضية.

وأضاف أنه تم اعتقال شخصين يحملان الجنسية الإسرائيلية يشتبه في تورطهما بعملية التهريب هذه، مشيرا إلى أنه "بعد أعمال تمشيط تمكنت القوات من كشف 34 مسدسا وبندقية صيد ورشاشين، بالاضافة إلى ذخيرة وعدة أكياس مخدرات".

في يوم الجمعة الماضي تمكنت القوات من رصد محاولة التهريب وهرعت الى المكان ونشرت الحواجز واوقفت سيارة كان يستقلها مواطنان إسرائيليان يشتبه في تورطهما بعملية التهريب.



بعد أعمال تمشيط تمكنت القوات من كشف 34 مسدسًا وبندقية صيد ورشاشيْن بالاضافة الى ذخيرة وعدة أكياس مخدرات — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) March 17, 2022

المصدر: RT