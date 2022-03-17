متحدث باسم الحكومة الإيرانية يعلق على سداد لندن ديونها لطهران

علق المتحدث باسم الحكومة الإيرانية، علي بهادري جهرمي، اليوم الخميس، على سداد الحكومة البريطانية ديونها لإيران بعد مفاوضات طويلة قائلا "انتصر الشعب الإيراني من جديد".

ونشر جهرمي تغريدة على موقع "تويتر" كتب فيها: "في حرب الإرادات انتصر الشعب الإيراني من جديد.. وبعد أربعين عاما من نكث العهد وعدم الانصياع لقرارات المحكمة، استسلمت بريطانيا لخطاب الأمة الإيرانية واقتدارها ودفعت ديونها البالغة 530 مليون دولار لإيران".

وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، سعید خطیب زاده، قدم توضیحات حول سداد الديون البریطانیة وقال إنه "بعد أکثر من 40 عاما من التملص، قامت الحكومة البریطانیة، بعد مفاوضات طويلة، بتسديد ديونها مؤخرا إلى الجمهوریة الإسلامیة الإيرانية"، مشيرا إلى أن "بريطانيا كانت تربط سداد ديونها طوال هذا الوقت بالقضايا السیاسیة، والمبلغ المدفوع هو حوالي 390 مليون جنیه یشمل أصل الدین وفوائده حتى اليوم الأخير".

المصدر: RT