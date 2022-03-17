السفارة الروسية في لندن: العقوبات البريطانية والدعاية ضد روسيا تتجاوز حدود العقل والأخلاق

قالت السفارة الروسية في لندن إن السلطات البريطانية تحاول إغلاق إحدى المدارس الروسية.

وبحسب الدبلوماسيين الروس في السفارة، فإن سياسة العقوبات البريطانية والدعاية المعادية لروسيا "تتجاوز حدود الفطرة السليمة والأخلاق".

وقالت السفارة الروسية: "ليس فقط العلاقات الاقتصادية، ولكن الإنسانية والثقافية والبشرية البسيطة تتعرض للهجوم ... نشير بالفعل إلى محاولة باءت بالفشل حتى الآن، لإغلاق إحدى المدارس الروسية في إنجلترا".

المصدر: سبوتنيك