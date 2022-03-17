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نائب روسي يقترح مصادرة ممتلكات روسية لرجال الأعمال الأوكرانيين الكبار

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نائب روسي يقترح مصادرة ممتلكات روسية لرجال الأعمال الأوكرانيين الكبار
Sputnik
نائب مجلس الدوما الروسي من جمهورية القرم ميخائيل شيريميت
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اقترح نائب مجلس الدوما الروسي من جمهورية القرم، ميخائيل شيريميت، مصادرة الممتلكات الروسية لرجال الأعمال الأوكرانيين الكبار الذين يعارضون روسيا ويؤيدون نظام فلاديمير زيلينسكي.

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وقال شيريميت في حديثه لوكالة "نوفوستي": "إن رجال الأعمال الأوكرانيين الكبار الذين يعارضون بلدنا ويمولون الوحدات المتطرفة ويؤيدون نظام زيلينسكي الإجرامي يجب ألا تكون لديهم ممتلكات في روسيا. يجب مصادرة هذه الممتلكات وبيعها. ومن الممكن إرسال عائدات البيع لإعادة إعمار دونباس.

وعبر عن اعتقاده أنه يجب أيضا بيع الممتلكات الأوكرانية لهؤلاء رجال الأعمال وإنفاق عائدات البيع على إعادة إعمار البنية التحتية واقتصاد البلاد.

ودقق: "إن كل ممتلكاتهم هي نتيجة الربح والسرقة. حان الوقت الآن ليتحملوا مسؤولية ما قاموا به".

المصدر: نوفوستي

 

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