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الاتحاد الأوروبي يزود أوكرانيا بالكهرباء

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الاتحاد الأوروبي يزود أوكرانيا بالكهرباء
Sputnik Ilya Naymushin
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أعلنت المفوضية الأوروبية للطاقة كادري سيمسون ربط الاتحاد الأوروبي أوكرانيا بشبكته الكهربائية.

وذكرت سيمسون في بيانها: "في هذا المجال، أصبحت أوكرانيا الآن جزءا من أوروبا".

وقالت: "الاتحاد الأوروبي سيواصل دعم أوكرانيا في قطاع الطاقة، بضمان التدفق العكسي للغاز /المستورد من روسيا/ إليها وتوصيل إمدادات الطاقة التي تشتد الحاجة إليها".

من جهتها اعتبرت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين أن "أوكرانيا ومولدافيا وأوروبا تتبنى قيما مشتركة وطاقة مشتركة وتضامنا مشتركا".

المصدر: ا ف ب

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