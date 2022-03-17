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"تويتر" بصدد وضع علامات تصنف حسابات وسائل الإعلام الحكومية في أوكرانيا وبيلاروس

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Globallookpress
موقع تويتر
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أعلن موقع "تويتر" عن بدء وضع علامات تصنف الحسابات التابعة لوسائل الإعلام الحكومية في أوكرانيا وبيلاروس على منصته للتواصل الاجتماعي.

وقالت سينيد ماكسويني نائب رئيس الشركة للسياسة العامة في بيان له: "بدأنا الآن بإضافة تسميات إضافية إلى العديد من حسابات وسائل الإعلام الحكومية من بيلاروس".

وأضافت: "كما أضفنا تسمية إلى أحد حسابات وسائل الإعلام الحكومية في أوكرانيا".

ولفتت إلى أنه "تم اتخاذ هذا القرار بسبب الوضع في جميع أنحاء أوكرانيا".

المصدر: RT

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