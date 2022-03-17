زعيم كوريا الشمالية يتفقد موقعا لبناء المساكن في بيونغ يانغ (فيديو)

زار الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون مشروعا سكنيا رئيسيا في عاصمة البلاد، حسب وسائل الإعلام الرسمية يوم الأربعاء.

وتفقد كيم موقعا لبناء 10 آلاف شقة في منطقتي سونغسين وسونغهوا في بيونغ يانغ التي أوشكت على الانتهاء بعد وضع حجر الأساس لها في مارس 2010، وفقا لوكالة الأنباء الكورية المركزية الرسمية (KCNA).

وتظهر الصور أعلى مبنى سكني في تاريخ البلاد، الذي يضم 80 طابقا ويقبع وسط عدد من المباني السكنية الجديدة الأقل ارتفاعا تم بناؤها جميعا بواسطة جنود الجيش الكوري الشمالي خلال العام الماضي.

وقالت الوكالة في تقرير باللغة الإنجليزية: "أشار الزعيم بغبطة إلى أن الهندسة المعمارية للبلاد تطورت إلى مستوى أعلى من خلال بناء 10 آلاف شقة في العام الأول لتنفيذ الخطة الخمسية لبناء العاصمة التي تم وضعها في مؤتمر الحزب".

وشدد على ضرورة اتخاذ إجراءات فعالة لزيادة قوى البناء بشكل مطرد على نطاق الوطن.

ودعا كيم أيضا إلى استكمال البناء بحلول الذكرى 110 لميلاد مؤسس كوريا الشمالية الراحل وجده كيم إيل سونغ، تحل الذكرى السنوية في 15 أبريل، حيث يستعد الشمال على ما يبدو لاحتفالات ضخمة بالعيد الوطني.

ولم تذكر وكالة الأنباء المركزية الكورية موعد زيارة كيم لموقع البناء، لكن وسائل الإعلام الحكومية في كوريا الشمالية عادة ما تنقل تقارير عن أنشطة كيم بعد ذلك بيوم واحد.

وفي المؤتمر الثامن لاجتماع حزب العمال الحاكم العام الماضي، أعلنت كوريا الشمالية عن هدفها لبناء 50 ألف شقة في بيونغ يانغ حتى عام 2025 أو 10 آلاف وحدة سنويا.

وحضر كيم أيضا حفل وضع حجر الأساس الشهر الماضي لبناء 10 آلاف منزل آخر في العاصمة.

المصدر: يونهاب