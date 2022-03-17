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الخطوط الملكية المغربية تعلق جميع رحلاتها إلى روسيا

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الخطوط الملكية المغربية تعلق جميع رحلاتها إلى روسيا
Globallookpress Markus Mainka
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أعلنت شركة الخطوط الملكية المغربية تعليق جميع رحلاتها إلى روسيا.

وقال اتحاد منظمي الرحلات السياحية في روسيا أن شركة الطيران أعلنت عن قرارها في وقت متأخر من مساء 16 مارس.

ونقل الاتحاد رسالة من ممثل الخطوط الملكية المغربية يكشف فيها أن شركة التأمين المعنية فرضت حظرا على الرحلات الجوية إلى روسيا، وتم إلغاء جميع الرحلات.

وأعلنت الخطوط الجوية التركية في وقت سابق عن تمديد القيود المفروضة على الرحلات الجوية إلى روستوف وسوتشي الروسيتين حتى 10 أبريل.

المصدر: RT

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