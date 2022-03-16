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لودريان: ماكرون لا يخطط لزيارة أوكرانيا الآن

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لودريان: ماكرون لا يخطط لزيارة أوكرانيا الآن
AP Yoan Valat, Pool via AP
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صرح وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان بأن الرئيس إيمانويل ماكرون لا يخطط لزيارة أوكرانيا في الوقت الراهن.

وقال لودريان في تصريح لصحيفة "لوباريزيان"، إنه "لا يمكن استبعاد أي شيء، ولكنه ليس من المخطط لذلك في الوقت الحالي".

وأضاف: "من المهم معرفة النتائج التي تهدف إليها مختلف الخطوات. والآن من المهم الحفاظ على قنوات التفاوض مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لنوجه أسئلة إلى الجانب الروسي بشأن أعماله".

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وأكد أن فرنسا تحافظ على "قناة تفاوض دائمة مع أوكرانيا"، مضيفا أن الرئيس الفرنسي "يتخذ موقفا مسؤولا من البحث عن السلام" في أوكرانيا.

يذكر أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون زار موسكو في 7 فبراير الماضي، حيث جرت مباحثاته مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وفي اليوم التالي توجه الرئيس الفرنسي إلى أوكرانيا للقاء رئيسها فلاديمير زيلينسكي.

وأجرى ماكرون وبوتين عددا من المكالمات الهاتفية منذ ذلك الحين.

المصدر: تاس

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