بالفيديو.. نشطاء أمريكيون يتداولون فيديو قديما لبايدن دعا فيه لقصف صربيا وتدميرها

تداول نشطاء أمريكيون فيديو قديما لجو بايدن يعود لـ1998 حين كان سيناتورا، يدعو فيه لقصف صربيا وتدميرها عن بكرة أبيها، وقتل رئيسها سلوبودان ميلوشيفيتش.

ودعا بايدن في أكتوبر 1998 إلى الاستهداف المباشر لصربيا ورئيسها سلوبودان ميلوشيفيتش وقال: "اقترحت قصف بلغراد. اقترحت إرسال طيارين أميركيين وتفجير كل الجسور في درينا".

وأضاف بايدن: "نتحدث عن المصالح الإنسانية. إنها تتجاوز بكثير المصلحة الإنسانية. ولو كنت رئيسا لقصفته، وأقولها بكل ثقة، وسأحضّر حلفاء الناتو لذلك".

المصدر: وسائل التواصل الاجتماعي