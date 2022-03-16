المحكمة الجنائية الدولية تخاطب روسيا لبحث عمليتها العسكرية في أوكرانيا

أعلن مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، إرسال خطاب إلى روسيا يدعو للقاء ممثلين عن الأجهزة الروسية المختصة وبحث الوضع في أوكرانيا.

وجاء في بيان المكتب: "أداء مكتب المدعي العام على صعيد الوضع في أوكرانيا سيتم دائما وفقا للمبادئ الأساسية لنظام قانون روما الأساسي.. نقوم بعملنا بشكل مستقل وحيادي وبحسن نية. نريد التفاعل مع جميع أطراف الأزمة".

وقال خان: "وفقا لهذا النهج، أرسلت طلبا رسميا إلى روسيا للقاء ممثلين عن سلطاتهم المختصة ومناقشة الوضع الحالي. وفي رأيي، من المهم أن يشارك الروس بنشاط في هذا التحقيق، وأنا مستعد للقائهم".

وأعلن في فبراير الماضي عن نيته أن يدرج في عملية التحقيق جميع الجرائم الجديدة المحتملة التي تقع ضمن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية والتي يرتكبها أي طرف في الأزمة.

وقدمت أوكرانيا، وهي ليست عضوا في المحكمة الجنائية الدولية، طلبين للاعتراف باختصاص المحكمة في "الجرائم المحتملة المرتكبة على أراضيها منذ 21 نوفمبر 2013".

من جهته، رفض الكرملين رفضا قاطعا تصريحات خان حول الأسباب التي تثار بموجبها هذه القضية ضد روسيا على خلفية عمليتها العسكرية المشروعة بالقانون الدولي في الدفاع عن أمنها وردّ العدوان عن مواطنيها.

المصدر: "تاس"