وسائل إعلام: 5 بلاغات بوجود قنابل على متن طائرات صربية متجهة لروسيا خلال 6 أيام

أفادت وسائل إعلام صربية بأن شركة الخطوط الجوية الصربية تلقت 5 بلاغات بوجود قنابل على متن الطائرات التي تنفذ الرحلات بين بلغراد وروسيا خلال الأيام الستة الأخيرة.

وقالت صحيفة "فيتشيرني نوفوستي" الصربية أن آخر بلاغ، وهو الخامس من نوعه سجل قبل إقلاع طائرة كانت ستقلع من بلغراد متوجهة إلى موسكو مساء الأربعاء.

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وقبل ذلك تمت عودة الرحلات بغراد – موسكو وبلغراد – سان بطرسبورغ 3 مرات في 11 و14 و16 مارس الجاري، بسبب بلاغات مماثلة.

وحتى الآن تبين أن جميع البلاغات بوجود قنابل على متن الطائرات كاذبة.

وحسب الصحيفة، فإن البلاغات كانت قادمة من أراضي أوكرانيا وبولندا.

يذكر أن الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش قد أعلن أن صربيا ستقلص عدد الرحلات الجوية إلى روسيا "بسبب الضغط من الغرب"، ومن المتوقع أن يدخل القرار حيز التنفيذ في غضون عدة أيام.

المصدر: تاس