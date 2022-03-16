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مشاهد مخيفة لزلزال اليابان (فيديو)

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مشاهد مخيفة لزلزال اليابان (فيديو)
Gettyimages.ru
مشاهد مخيفة للزلزال الذي ضرب اليابان
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ضرب زلزال بقوة 7.3 درجة شمال شرق اليابان يوم الأربعاء، حسبما أفادت قناة NHK التلفزيونية اليابانية.

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وأصدرت السلطات تحذيرا من حدوث موجات مد عاتية (تسونامي) لسكان مقاطعتي فوكوشيما ومياجي، مفاده أن أمواج تسونامي قد تصل إلى ارتفاع متر واحد.

وبعد ساعتين رفع التحذير، ووردت أنباء عن وصول موجات تسونامي في إحدى المناطق إلى ارتفاع 20 بوصة فقط، ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات.

ووثق يابانيون مشاهد من الزلزال القوي الذي ضرب الساحل الشمالي الشرقي للبلاد.

وكشفت مقاطع فيديو عن لحظات مخيفة لوقوع الزلزال، ظهرت خلالها المنازل وهي تتأرجح من الداخل.

المصدر: وكالات + "تويتر"

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