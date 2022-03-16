مشاهد مخيفة لزلزال اليابان (فيديو)
ضرب زلزال بقوة 7.3 درجة شمال شرق اليابان يوم الأربعاء، حسبما أفادت قناة NHK التلفزيونية اليابانية.
وأصدرت السلطات تحذيرا من حدوث موجات مد عاتية (تسونامي) لسكان مقاطعتي فوكوشيما ومياجي، مفاده أن أمواج تسونامي قد تصل إلى ارتفاع متر واحد.
وبعد ساعتين رفع التحذير، ووردت أنباء عن وصول موجات تسونامي في إحدى المناطق إلى ارتفاع 20 بوصة فقط، ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات.
ووثق يابانيون مشاهد من الزلزال القوي الذي ضرب الساحل الشمالي الشرقي للبلاد.
وكشفت مقاطع فيديو عن لحظات مخيفة لوقوع الزلزال، ظهرت خلالها المنازل وهي تتأرجح من الداخل.
The footage shown when power outage reported due an earthquake occurred.#Japan#earthquakespic.twitter.com/6zUvrW9PHy— Wᵒˡᵛᵉʳᶤᶰᵉ Uᵖᵈᵃᵗᵉˢ𖤐 (@W0lverineupdate) March 16, 2022
地震でセキュリティアラーム鳴っちゃうし。 pic.twitter.com/dhHDvEdJGJ— TRIP (@TRIPTHEATER2) March 16, 2022
地震ほんとやばい💦 #地震pic.twitter.com/MlsUgvU0U8— もか (@moca____a) March 16, 2022
A Powerful 7.3 magnitude earthquake hits north Japan#earthquake#地震#Japanpic.twitter.com/XEEyZkCSlo— MomentsGang™ (@AntonioTwitt3r) March 16, 2022
毎回フィギュア固定しとけば...って後悔する学ばない奴#地震#福島#郡山pic.twitter.com/lqU6Cls50S— 慶亮 (@KSK_0106) March 16, 2022
実は、Tiktokで一昨日は「赤い空が凄いです。地震に注意」と投稿している人がいて、昨日は「赤い空で地震に注意と言っている人がいたけど、今日は雲です。地震雲に注意」という人がいました。 pic.twitter.com/9sWrGNGKIn— 怪盗仏陀 (@qzWCjmamga154jm) March 16, 2022
المصدر: وكالات + "تويتر"