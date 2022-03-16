قصف صاروخي تتعرض له قاعدة للجيش الأمريكي في سوريا

تعرضت قاعدة للجيش الأمريكي في حقل العمر النفطي شمال شرق سوريا لقصف صاروخي مصدره حسب مصادر محلية، "منطقة تنتشر فيها قوات حليفة للجيش السوري" أدى إلى وقوع سلسلة من الانفجارات فيها.

وقالت مصادر محلية في ريف دير الزور أن سلسلة انفجارات قوية هزت محيط قاعدة حقل العمر النفطي التابعة للاحتلال الأمريكي مساء اليوم الأربعاء 16 مارس، سمع دويها في كامل أرجاء المنطقة.

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وأضافت أن تحليقا مكثفا للطائرات المسيرة الأمريكية انطلق في أجواء المنطقة فور وقوع الانفجارات وازدادت التحركات داخل القاعدة وفي محيطها.

ولفتت المصادر إلى أن أصوات الانفجارات التي سمعت في محيط القاعدة الأمريكية، ناجمة عن استهدافها بصواريخ تجاوز عددها 5 حتى اللحظة.

ومصدر إطلاق الصواريخ كان البادية الشامية "منطقة غرب نهر الفرات" جنوب شرقي مدينة دير الزور، التي تنتشر فيها قوات حليفة للجيش السوري.

وأكدت المصادر عدم وجود أي تدريبات عسكرية تجريها قوات "التحالف الدولي" المزعوم الذي يقوده الجيش الأمريكي في هذا الوقت في المنطقة المذكورة، لأنه عادة ما تدّعي وسائل إعلام موالية للاحتلال الأمريكي، بأن الهجمات هي مجرد تدريبات عسكرية.

المصدر: سبوتنيك