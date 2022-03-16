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واشنطن ولندن وباريس تطلب عقد اجتماع لمجلس الأمن حول أوكرانيا

أخبار العالم

واشنطن ولندن وباريس تطلب عقد اجتماع لمجلس الأمن حول أوكرانيا
Gettyimages.ru
مجلس الأمن الدولي
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طلبت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا ودول غربية أخرى عقد اجتماع لمجلس الأمن الدولي حول أوكرانيا، دون أن تحدد موعدا له بعد.

وقالت البعثة البريطانية الدائمة لدى الأمم المتحدة على "تويتر" إن "بريطانيا وألبانيا وأيرلندا والنرويج والولايات المتحدة وفرنسا طلبت عقد اجتماع لمجلس الأمن الدولي حول أوكرانيا".

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المصدر: "تاس" 

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