واشنطن ولندن وباريس تطلب عقد اجتماع لمجلس الأمن حول أوكرانيا

طلبت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا ودول غربية أخرى عقد اجتماع لمجلس الأمن الدولي حول أوكرانيا، دون أن تحدد موعدا له بعد.

وقالت البعثة البريطانية الدائمة لدى الأمم المتحدة على "تويتر" إن "بريطانيا وألبانيا وأيرلندا والنرويج والولايات المتحدة وفرنسا طلبت عقد اجتماع لمجلس الأمن الدولي حول أوكرانيا".

🚨 #BREAKING 🚨



The UK and 🇦🇱🇫🇷🇮🇪🇳🇴🇺🇸 have called for a Security Council meeting on #Ukraine.



Russia is committing war crimes and targeting civilians.



Russia’s illegal war on Ukraine is a threat to us all. pic.twitter.com/SRi76OAszm — UK at the UN 🇬🇧 (@UKUN_NewYork) March 16, 2022

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المصدر: "تاس"