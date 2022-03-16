البيت الأبيض: تزويد كييف بمقاتلات "ميغ 29" سيكون خطوة تصعيدية

أكد البيت الأبيض تمسكه بعدم تسليم مقاتلات "ميغ 29" للجيش الأوكراني من قبل بولندا، معتبرا أن ذلك سيمثل "خطوة تصعيدية".

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي خلال مؤتمر صحفي لها، يوم الأربعاء، ردا على سؤال ما إذا غير الرئيس الأمريكي جو بايدن موقفه إزاء هذه المسألة: "لا، لأن قواتنا الجوية أجرت تقييمات خاصة بها".

وتابعت أن "جزءا من تلك التقييمات متعلق بما هي المعدات التي بينت فاعليتها في هذه الحرب، وهي الأنظمة المضادة للدبابات وللجو، وهي تحمي البلاد بفاعلية، ولذلك نقدم هذه المساعدات الإضافية".

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وأضافت أن أوكرانيا تمتلك "عدة أسراب من الطائرات القادرة على تنفيذ المهام... وتسليم المقاتلات لأوكرانيا قد يعتبر على أنه تصعيد. وهذه هي تقييمات وزارة دفاعنا".

وأكدت أن التقييمات تشير أيضا إلى أن "تلك الطائرات لن تزيد من فاعلية القوات الجوية الأوكرانية بشكل ملموس".

المصدر: وكالات