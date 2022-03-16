كندا تحظر بث RT وRT France على أراضيها

أعلنت هيئة الإذاعة الكندية حظر بث قنوات RT وRT France باللغة الفرنسية على خلفية الأحداث في أوكرانيا.

وقالت الهيئة الرقابية الكندية: "تعتبر المفوضية أن السماح لبث قنوات RT وRT France مخالف للمصلحة العامة".

وقالت اللجنة في قرارها: "يتم استثناء RT وRT France من قائمة القنوات غير الكندية التي يسمح ببثها في البلاد".

وقرر وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي حظر قناة RT ووكالة "سبوتنيك" الروسيتين في دول الاتحاد.

وتأتي هذه الإجراءات بعد إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين 24 فبراير إطلاق عملية عسكرية خاصة لحماية دونباس في جنوب شرق أوكرانيا ونزع السلاح الأوكراني واجتثاث النازية في أوكرانيا.

المصدر: نوفوستي