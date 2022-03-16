العراق.. القبض على عصابة تهدد العشائر مقابل مبالغ مالية (صور)

أعلنت خلية الإعلام الأمني الحكومية في العراق القبض على عصابة امتهنت ابتزاز "الدكة العشائرية" مقابل مبالغ مالي شرقي بغداد.

وذكرت خلية الإعلام في بيان صحفي "ألقي القبض على أحد أفراد عصابة تنفذ (الدكة العشائرية) وهو يحاول تنفيذ الدكة العشائرية في منطقة حي طارق شرقي يا بغداد، وتم ضبط سلاحه".

وأضافت أنه و"بعد التحقيق الأولي معه اعترف على وجود عصابة يعمل معهم لتنفيذ الدكات العشائرية وذلك بإجور يتقاضونها من أصحاب النزاعات العشائرية".

وذكرت أنه وبعد جمع المعلومات والتحري والتدقيق، تم تفتيش منازل أفراد العصابة، والقبض على أربعة منهم، حيث ضبطت بحوزتهم مجموعة من الأسلحة غير المرخصة وميزان إلكتروني وأجهزة لتعاطي المواد المخدرة.

وأشارت الخلية إلى أن "البحث جار عن متهمين اثنين آخرين".

و"الدكّة العشائرية" هو سلوك عشائري معروف في العراق، حيث يقوم أحد طرفي النزاع بإطلاق الرصاص الحي على منزل الطرف الآخر في رسالة تهديد لإرغامه على التفاوض معه.

لتعزيز الامن والاستقرار في جميع مناطق شرقي العاصمة بغداد وملاحقة الخارجين على القانون ومنفذي الدكة العشائرية "ارهاب الاحياء السكنية" وتجار ومروجي المواد المخدرة والسموم والعابثين بالسلم المجتمعي، بالتنسيق مع قسم استخبارات وامن عمليات بغداد ... pic.twitter.com/Ac4ZbiaqeZ — خلية الإعلام الأمني🇮🇶 (@SecMedCell) March 16, 2022

المصدر: RT