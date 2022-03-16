البيت الأبيض لزيلينسكي: لسنا معنيين بإشعال حرب عالمية ثالثة

ردت واشنطن على دعوات الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي المستمرة لحظر جوي فوق بلاده، بأنها ليست معنية بإشعال حرب عالمية ثالثة وأن تزويد كييف بمقاتلات MiG-29 سيؤدي لتصعيد أكبر.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي إن "الولايات المتحدة ليست معنية بإثارة حرب عالمية ثالثة".

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وأضافت أن واشنطن "لا تجد فرقا بين إغلاق المجال الجوي الأوكراني ومنطقة حظر الطيران الإنسانية"، مشيرة إلى أن هذه الخطوة "ستؤدي للتصعيد".

وتابعت أن بلادها "ستحافظ على سرية المفاوضات حول توريد أنظمة دفاع جوي إلى كييف، ولن تكشف مواقع هذه الأسلحة".

وشددت على أن "وزارة الدفاع الأمريكية تعتبر أن نقل طائرات MiG-29 من بولندا إلى كييف لن يكون خطوة فعالة بل سيؤدي إلى تصعيد أكبر، لم تغير رأيها حيال هذا الأمر.

المصدر: "تاس"