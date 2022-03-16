الدفاع الروسية: محافظو المدن الأوكرانية يتاجرون بالمساعدات الإنسانية

أشار الدفاع الوطني الروسي إلى أن محافظي المدن الأوكرانية يتاجرون بالمساعدات الإنسانية الدولية لبلادهم، وأن المساعدات الروسية وحدها التي تبقي محتاجيها على قيد الحياة.

وقال رئيس مركز مراقبة الدفاع الوطني الروسي العقيد ميخائيل ميزينتسيف: "الجانب الروسي يهيئ في الأراضي المحررة جميع الظروف اللازمة لكي يحصل جميع الراغبين على المساعدات الإنسانية. وبالنسبة للأوكرانيين، الذين تم نسيانهم وخيانتهم من قبل حكومتهم، تظل المساعدة الإنسانية الروسية السبيل الوحيد للبقاء على قيد الحياة في هذه الظروف الكارثية".

وكشف ميزينتسيف أن محافظي المدن الأوكرانية يبيعون المساعدات الإنسانية التي تقدمها المنظمات الدولية، ولاسيما الصليب الأحمر الدولي.

وأضاف أنه سجلت هذه المتاجرات في مدن جيتومير وإيفانو فرانكوفسك وفينيتسا وروفنو ولوتسك ودوبنو وفلاديمير فولينسكي ولفوف.

المصدر: نوفوستي