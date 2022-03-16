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الولايات المتحدة.. حريق ضخم يلتهم مركز توزيع لشبكة "وول مارت" (صور + فيديو)

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الولايات المتحدة.. حريق ضخم يلتهم مركز توزيع لشبكة
/ Youtube
الولايات المتحدة.. حريق كبير يلتهم مركز توزيع شبكة "وول مارت" في ضواحي إنديانابوليس
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أفادت وسائل إعلام أمريكية باندلاع حريق ضخم أتى على مركز توزيع لشبكة "وول مارت" في ضواحي إنديانابوليس بولاية إنديانا غربي الولايات المتحدة.

ووثقت صور ومقاطع فيديو الحريق هائل في مركز التوزيع شمال غرب إنديانابوليس، حيث ظهر عمود كبيرا من الدخان في السماء.

ونشرت إدارة مطافئ بلينفيلد صورا للحريق على صفحتها على "فيسبوك" حوالي الساعة 1:30 ظهرا، أظهرت سقف المركز محترقا بأكمله.

وذكرت شبكة "سي بي إس 4" في إنديانابوليس أن الدخان كان كثيفا لدرجة أنه تم التقاطه على رادار الطقس.

وأشارت وسائل الإعلام إلى أنه لم ترد أنباء عما إذا كانت هناك إصابات أو وفيات، موضحة أن أسباب اندلاع النيران في المنشأة لازالت غير معروفة.

وبحسب المتحدث باسم الشرطة كان حوالي 1000 موظف في المركز وقت الحريق.

إلى ذلك، حذر المتحدث باسم إدارة الإطفاء المحلية مايك برويت من لمس الحطام المتطاير من الحريق، حيث أن المواد المحترقة من الممكن أن تحتوي على مواد سامة مسرطنة.

المصدر: وسائل إعلام أمريكية

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