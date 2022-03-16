الولايات المتحدة.. حريق ضخم يلتهم مركز توزيع لشبكة "وول مارت" (صور + فيديو)

أفادت وسائل إعلام أمريكية باندلاع حريق ضخم أتى على مركز توزيع لشبكة "وول مارت" في ضواحي إنديانابوليس بولاية إنديانا غربي الولايات المتحدة.

ووثقت صور ومقاطع فيديو الحريق هائل في مركز التوزيع شمال غرب إنديانابوليس، حيث ظهر عمود كبيرا من الدخان في السماء.

ونشرت إدارة مطافئ بلينفيلد صورا للحريق على صفحتها على "فيسبوك" حوالي الساعة 1:30 ظهرا، أظهرت سقف المركز محترقا بأكمله.

وذكرت شبكة "سي بي إس 4" في إنديانابوليس أن الدخان كان كثيفا لدرجة أنه تم التقاطه على رادار الطقس.

At 3:07pm on March 16, 2022: A large fire is ongoing at the #Walmart#SamsClub Distribution Center west of Indianapolis, IN. You can see the dark black smoke plume from space on #GOES16 visible satellite moving NE from the SW winds aloft. #INwxpic.twitter.com/sHejgcSvqC — Dan Skoff (@weatherdan) March 16, 2022

وأشارت وسائل الإعلام إلى أنه لم ترد أنباء عما إذا كانت هناك إصابات أو وفيات، موضحة أن أسباب اندلاع النيران في المنشأة لازالت غير معروفة.

وبحسب المتحدث باسم الشرطة كان حوالي 1000 موظف في المركز وقت الحريق.

إلى ذلك، حذر المتحدث باسم إدارة الإطفاء المحلية مايك برويت من لمس الحطام المتطاير من الحريق، حيث أن المواد المحترقة من الممكن أن تحتوي على مواد سامة مسرطنة.

Walmart distribution center in Plainfield Indiana https://t.co/VDJVSziAcHpic.twitter.com/otznBMvfgP — Kempter's Fire Wire (@KempterFireWire) March 16, 2022

المصدر: وسائل إعلام أمريكية