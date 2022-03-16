وكالة الفضاء المصرية: الأزمة في أوكرانيا أثرت على التعاون بين مصر وروسيا

أكد محمد القوصي الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية أن الأزمة في أوكرانيا أثرت على التعاون بين مصر وروسيا، فيما هذا التعاون مستمر ولم يتوقف.

وقال القوصي إن "التعاون مع روسيا ما زال مستمرا في إطار العمل المشترك والتفاهم المتبادل الذي تم التوصل إليه بين البلدين. وروسيا واحدة من الدول الرائدة في قطاع الفضاء والطاقة النووية وغيرها من المجالات".

وتابع: "بالطبع الأحداث الجارية تؤثر على وتيرة التعاون في هذا المجال، وهي متباطئة الآن، لكننا مهتمون بتعزيز التعاون المشترك بين بلدينا ومواصلة المفاوضات الثنائية لهذا الغرض".

وتعد وكالة الفضاء المصرية هيئة عامة اقتصادية مصرية، تهدف إلى استحداث ونقل علوم تكنولوجيا الفضاء وتوطينها وتطويرها.

المصدر: تاس