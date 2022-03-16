القضاء الأمريكي يتهم الصين بالسعي لمضايقة معارض سابق مرشح لعضوية الكونغرس

اتهم مدّعون عامون أمريكيون الصين بالسعي لمضايقة وترهيب معارض سابق نظم احتجاجات في ساحة "تيان انمين" سنة 1989، ترشّح لعضوية الكونغرس الأمريكي.

واتّهم لين تشيمينغ، وهو عميل في وزارة أمن الدولة الصينية، في شكوى جنائية بالتآمر لتشويه سمعة مرشح الكونغرس، الذي لم يتم تحديد هويته.

وأصدرت السلطات الأمريكية مذكرة توقيف بحق لين بتهمة "التآمر لارتكاب مضايقات بين الدول".

وحسب وكالة "فرانس برس" فإن مواصفات المرشح تتوافق مع مواصفات يان شيونغ الذي كان قائدا للحركة الطلابية في ميدان "تيان انمين" في العام 1989 حيث نظمت تظاهرات داعية للديمقراطية، والذي أصبح مرشحا حاليا لعضوية مجلس النواب عن نيويورك.

ووفق الشكوى، اتصل لين بمحقق خاص في الولايات المتحدة، بحثا عن معلومات حول يان، وقال له "لا نُريد أن يُنتَخب".

وهرب يان، وهو طالب دراسات عليا سابق في كلية الحقوق في جامعة بكين، إلى الولايات المتحدة من الصين في العام 1992 وخدم في الجيش الأمريكي كقسّيس.

وأعلن في سبتمبر 2021 أنه يسعى للحصول على ترشيح الحزب الديمقراطي لمقعد في الكونغرس عن لونغ آيلاند.

المصدر: "أ ف ب"