مرتزق بريطاني أمضى بضع ساعات في أوكرانيا ثم فر هاربا: ليس مهما أن تكون بطلا

قال أحد المرتزقة البريطانيين هرب بعد ساعات من وصوله إلى أوكرانيا إنه "ليس مهما أن تكون بطلا"، لأن فرصة الانضمام إلى القوات الأوكرانية "مجرد خدعة"، وأنه أقنع 20 مرتزقا بالفرار.

وفي تصريح لمجلة "1843" قال المرتزق الذي أمضى 9 ساعات في أوكرانيا: "لست مهتما بأن أصبح بطلا أو أن أموت".

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ولفت إلى أنه "لم يكن لديه نية للمشاركة في العمليات على خطوط المواجهة (مع القوات الروسية)، وأنه كان يأمل في تدريب الأوكرانيين على مهارات الإسعافات الأولية".

واعتبر أن فرصة الانضمام إلى القوات الأوكرانية "مجرد خدعة"، لافتا إلى أن "حلم المساعدة" خدعه، ونتيجة لذلك كاد أن يتم إرساله إلى "أكثر المناطق فظاعة في الحرب".

وأكد أنه تمكن من إقناع 20 متطوعا آخرين برفض العقد الذي عرض عليهم، مشيرا إلى أنه "تبين أن العرض غير مربح".

وقال مرتزقة آخرون إنه "لم يتم إبلاغهم عن ظروف العقد حتى وصلوا إلى أوكرانيا، حيث اتضح لهم أن العقد كان لا بد من إبرامه إلى أجل غير مسمى".

ولفت المرتزق البريطاني إلى أن العديد من أمثاله "تفاجؤا بأنهم سيضطرون إلى مواجهة دولة حقيقية بجيش حقيقي وأسلحة وقدرات تكتيكية ممتازة".

المصدر: "نوفوستي"