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السفير الروسي في لندن: لا حديث عن قطع العلاقات بين روسيا وبريطانيا

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السفير الروسي في لندن: لا حديث عن قطع العلاقات بين روسيا وبريطانيا
Legion-Media
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قال السفير الروسي لدى بريطانيا أندريه كيلين إنه لا يدور أي حديث عن قطع العلاقات الدبلوماسية بين روسيا وبريطانيا.

وقال كيلين ردا على سؤال حول احتمال قطع العلاقات بين روسيا وبريطانيا على تلفزيون "روسيا-24": "نحن الآن لسنا في حالة حرب مع لندن، وليس لدينا خلافات حادة لدرجة الوصول إلى النزاعات، وليس لدينا نزاعات إقليمية وأي شيء آخر. لذلك، فالوقت الآن ليس مناسبا لطرح سؤال بهذه الطريقة. أعتقد أن السفارة الروسية الآن ضرورية في المملكة المتحدة، وسفارة المملكة المتحدة في روسيا ضرورية أيضا".

وأضاف السفير الروسي أن المشاعر المعادية للروس تتأجج في بريطانيا. ووفقا له، فقد وجه وزير التعليم البريطاني تعليمات للجامعات بالالتزام بالموقف البريطاني الرسمي حصرا. وأي موقف مختلف يعتبر دعما لروسيا.

المصدر: تاس

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