الرئيس البولندي: سنواصل تطوير التعاون الدفاعي مع تركيا

قال الرئيس البولندي أندريه دودا، إن بلاده أطلقت العام الماضي "تعاونا رائعا للغاية" مع تركيا في مجال الدفاع، ستواصل تطويره في المرحلة المقبلة.

خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في لعاصمة التركية أنقرة، عبّر دودا عن رغبته في مواصلة التعاون بين بولندا وتركيا في المجال العسكري بجانب التعاون الاقتصادي.

وشدد على أنه يأمل مع أردوغان أن تتجاوز قيمة المصالح المشتركة للبلدين الـ10 مليارات دولار، مشيرا إلى أن الجميع يعلمون بأن تركيا وبولندا تتمتعان بإمكانيات تعاون كبيرة للغاية.

وأكد أن "تركيا أيضا مثل بولندا تريد إحلال السلام بين أوكرانيا وروسيا في أقرب وقت ممكن، معتبرا أن "تركيا دولة هامة للغاية من الناحيتين الجغرافية والسياسية، وتلعب دورا كبيرا جدا من أجل السلام في المنطقة".

وذكر أنه بحث أيضا مع أردوغان قضية اللاجئين، حيث بلغ عدد القادمين إلى بولندا من أوكرانيا نحو مليوني لاجئ، مشيرا إلى أن بلاده "تعاني اليوم من أزمة لاجئين، وقد تقع في وضع حرج جدا إذا لم تحصل على مساعدة من المجتمع الدولي في هذا الصدد".

ولفت دودا إلى أن "تركيا دولة شهدت عن كثب أزمة اللاجئين في السنوات الأخيرة، وآراؤها مهمة للغاية بالنسبة إلى بولندا"، مؤكدا أن "الساعات القليلة التي قضيتها هنا معكم (أردوغان) مهمة جدا بالنسبة إلي واستماعي إلى تجاربكم كان أمرا مهما".

المصدر: "الأناضول"