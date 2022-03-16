لندن: لم نتلق أي طلب من كييف لتسليمها احتياطيات روسيا المجمدة لدينا

أكد المتحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني أن لندن لم تتلق طلبا رسميا من أوكرانيا بتحويل احتياطيات الذهب والعملات الأجنبية الروسية المجمدة في بريطانيا إليها.

وقال: "لا أعتقد أننا تلقينا مثل هذا الطلب.. لست متأكدا مما إذا كانت هذه مشكلة يمكننا حلها من جانب واحد"، مشيرا إلى أن "هذا قد يكون تدبيرا آخر ضد روسيا".

وأشار إلى أن "الحكومة البريطانية قد ترفع بعض الإجراءات التقييدية ضد روسيا في حالة حدوث تغيير في السياسة الخارجية الروسية، لكنها تشكك في أن هذا سيحدث في المستقبل القريب".

وأضاف: "لم نحدد الظروف التي قد تفضي لرفع العقوبات.. يمكن فرض العقوبات، ويمكن رفعها أيضا، لكننا لم نحدد الشروط التنظيمية لإزالتها.. العقوبات هي أداة للضغط على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لتغيير مساره".

المصدر: "تاس"