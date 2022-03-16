مستشار زيلينسكي: روسيا وأوكرانيا ستتوصلان إلى اتفاق سلام عاجلا أم آجلا
AP Maxim Guchek/BelTA Pool Photo via AP
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صرح ميخائيل بودولياك عضو الوفد الأوكراني إلى المفاوضات مع روسيا، بأن موسكو وكييف ستتوصلان إلى اتفاق سلام "عاجلا أم آجلا".
وقال بودولياك في حديث لقناة "أوكرانيا 24"، يوم الأربعاء: "بال شك، سيتوصل البلدان إلى اتفاق سلام لاحقا".
وأضاف أن السؤال هو ما هي البنود التي سيتضمنها هذا الاتفاق.
يذكر أن الوفدين الروسي والأوكراني قد أجريا عدة جولات من المفاوضات حول تسوية النزاع في أوكرانيا.
وقال رئيس الوفد الروسي فلاديمير ميدينسكي إن روسيا تسعى إلى أن تكون أوكرانيا "دولة حيادية خارج الأحلاف العسكرية"، وألا تكون "رأس جسر للهجوم العسكري والاقتصادي على بلادنا".
المصدر: نوفوستي+RT