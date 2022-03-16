 
مباشر

قديروف: القوات الروسية تسيطر على ماريوبول بشكل شبه كامل

أخبار العالم

قديروف: القوات الروسية تسيطر على ماريوبول بشكل شبه كامل
Globallookpress Friedemann Kohler
رئيس جمهورية الشيشان رمضان قديروف
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/sm6m

أعلن رئيس جمهورية الشيشان الروسية رمضان قديروف أن القوات الروسية فرضت سيطرتها على جميع أراضي ماريوبول تقريبا.

وكتب قديروف على "تيليغرام": "ببطء ولكن بثبات، يتم تطهير مدينة ماريوبول من التعسف القومي وتخضع أراضي المدينة بأكملها تقريبا لسيطرة القوات المسلحة الروسية".

وأشار إلى أن عناصر كتيبة "آزوف" النازية وأنصارهم "ينتظرون موتهم المحتوم خلف الجدران السميكة بمصنع "آزوفستال" للمعادن".

المصدر: نوفوستي

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا