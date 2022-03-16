قديروف: القوات الروسية تسيطر على ماريوبول بشكل شبه كامل
Globallookpress Friedemann Kohler
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أعلن رئيس جمهورية الشيشان الروسية رمضان قديروف أن القوات الروسية فرضت سيطرتها على جميع أراضي ماريوبول تقريبا.
وكتب قديروف على "تيليغرام": "ببطء ولكن بثبات، يتم تطهير مدينة ماريوبول من التعسف القومي وتخضع أراضي المدينة بأكملها تقريبا لسيطرة القوات المسلحة الروسية".
وأشار إلى أن عناصر كتيبة "آزوف" النازية وأنصارهم "ينتظرون موتهم المحتوم خلف الجدران السميكة بمصنع "آزوفستال" للمعادن".
المصدر: نوفوستي