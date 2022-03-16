المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تعلق النظر في جميع القضايا المرتبطة بروسيا

أعلنت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان الذراع القضائي لمجلس أوروبا الذي انسحبت منه روسيا، تعليقها النظر في جميع الالتماسات المرفوعة ضد موسكو أمامها.

وقالت المحكمة الأوروبية في بيان "قررت المحكمة تعليق النظر في جميع الطلبات المقدّمة ضد جمهورية روسيا الاتحادية ريثما يتم النظر في العواقب القانونية لهذا القرار على عمل المحكمة".

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ويوم الثلاثاء أخطرت موسكو رسميا انسحابها من مجلس أوروبا والاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، قائلة إنها ستمتثل لقرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان إذا كانت متسقة مع الدستور الروسي.

هذا، قررت لجنة وزراء مجلس أوروبا اليوم الأربعاء إلغاء عضوية روسيا في المنظمة ابتداءا من 16 مارس.

وقالت لجنة وزراء المجلس الذي يضم 47 دولة في بيان إن "روسيا لم تعد عضوا في مجلس أوروبا اعتبارا من اليوم، بعد 26 عاما من عضويتها".

وأوضح البيان أن القرار تم اتخاذه في "اجتماع استثنائي" بموجب المادة الثامنة من النظام الأساسي للمجلس.

المصدر: وكالات