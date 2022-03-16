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كندا تغلق مجالها الجوي أمام بيلاروس

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كندا تغلق مجالها الجوي أمام بيلاروس
Globallookpress Patrick Doyle
وزير النقل الكندي عمر الغبرا
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أعلن وزير النقل الكندي عمر الغبرا أن أوتاوا قررت إغلاق مجالها الجوي أمام الطائرات البيلاروسية ردا على دعم مينسك للعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وكتب الغبرا على "تويتر": "نحن نمنع الطائرات البيلاروسية من دخول المجال الجوي الكندي ردا على دعم مينسك للعدوان الروسي غير المبرر على أوكرانيا".

ومنع الاتحاد الأوروبي وكندا ودول أخرى في وقت سابق الطائرات الروسية من الهبوط أو الإقلاع أو التحليق فوق أراضيهم، كما حظر الاتحاد الأوروبي على شركاته إمداد روسيا بالطائرات المدنية وقطع الغيار للطائرات.

وتأتي هذه الإجراءات بعد إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين 24 فبراير إطلاق عملية عسكرية خاصة لحماية دونباس في جنوب شرق أوكرانيا ونزع السلاح الأوكراني واجتثاث النازية في أوكرانيا.

المصدر: تاس

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