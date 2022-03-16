"هل أراد تقليد زيلينسكي؟".. ماكرون يظهر بسروال وسترة بقلنسوة وطليق اللحية

نشرت Soazig de la Moissonnière المصورة الرسمية للرئيس الفرنسي إيمانيول ماكرون صورا له ظهر فيها بسروال جينز وسترة بقلنسوة في مكتبه في الإليزيه.

وأشعلت تلك الصور مواقع التواصل الاجتماعي في فرنسا، حيث قال المغردون والنشطاء إن ماكرون يوحي بأنه يتبنى طريقة ظهور الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، بعد العملية العسكرية الروسية ضد أوكرانيا.

وذكرت صحيفة "لوفيغارو" الفرنسية أن إيمانويل ماكرون بدا في سلسلة الصور التي التقطت في قصر الإليزيه، جديا.

كما ظهر ماكرون مرتديا سترة بقلنسوة تحمل شعار "CPA 10"، حيث وذكرت وسائل إعلام أن الشعار يعود لوحدة مظلات النخبة وهي وحدة من القوات الخاصة في سلاح الجو شاركوا في العمليات العسكرية في العراق عام 2016 وفي "عملية برخان" في مالي عام 2015.

وفي مجموعة أخرى من الصور ظهر ماكرون الذي يسعى لإعادة انتخابه الشهر المقبل، وهو يحدق في الأرض وفي أخرى مغلقا عينيه ويفرك جبينه.

La série, je suis le Zelensky français est exceptionnelle.



Avec le sweat de surplus du commando parachutiste on atteint un sommet dans le ridicule. pic.twitter.com/h2lJB8F43h — Duval Philippe (@p_duval) March 14, 2022

Outre la mise en scène, il y a une grosse ficelle technique dans les dernières photos d'E. Macron. On tire à bloc sur le contraste dans les tons moyens, aka la "clarté". Ça fait ressortir les textures, "durcit" l'image et donne cette impression qu'il sort d'un bunker. Ou du lit. pic.twitter.com/MEiHHUQ4Pf — Florent Bonnefoi (@FlorentBonnefoi) March 15, 2022

المصدر: وسائل إعلام فرنسية