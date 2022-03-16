روسيا تطالب منظمة الأمن والتعاون في أوروبا بالرد على دعوة كييف لإبادة الروس

طالب مكسيم بوياكيفيتش نائب مندوب روسيا لدى منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، بالرد على دعوة المندوب الأوكراني للإبادة الجماعية للروس.

وقال: "مبادئ حقوق الإنسان التي تتبناها المنظمة لا تزال سارية، ولذلك نطالب بالرد وعلى وجه التحديد، نطالب بردّ مكتب الديمقراطية وحقوق الإنسان وممثل منظمة الأمن والتعاون في أوروبا حول حرية الإعلام".

وأضاف: "لا ينبغي للمرء أن يتوقع إدانة هذه العبارات التجديفية من الدول الغربية، حيث تدار حملة غير مسبوقة لتشويه صورة الروس وكل ما يتعلق بروسيا".

وجاءت مطالبة روسيا منظمة الأمن والتعاون بالرد، بعد أن تلا مذيع إحدى القنوات التلفزيونية الأوكرانية فخر الدين شرف مال، خلال مناقشة العملية الروسية دعوة المجرم النازي أدولف أيخمان "لقتل الأطفال والإبادة الجماعية للروس" عشية اندلاع الخرب العالمية الثانية.

المذيع المذكور أعلنته القوات الروسية هدفا لها في أوكرانيا، ورصد رئيس جمهورية القرم الروسية مكافأة مالية قدرها 10 ملايين روبل لأي معلومات تقود إلى هذا المجرم.

المصدر: "نوفوستي"