صفارات الإنذار تدوي في محطة "فوكوشيما 1" اليابانية بعد الزلزال

دوت صفات الإنذار بالحرائق في محطة "فوكوشيما 1" النووية اليابانية بعد زلزال ضرب شمال شرق اليابان اليوم، وفق ما أفادت الجهة المنظمة للمحطات النووية في البلاد.

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وأشارت الشركة المنظمة إلى أن تشغيل الإنذار جرى في غرفة الماكينات التابعة للمفاعل الخامس من المحطة المتضررة جراء زلزال كارثي ضرب المنطقة قبل 10 سنوات. وأضافت أن الخبراء يقومون بفحص المكان.

وفي وقت سابق من اليوم أفادت الهيئة الرئيسية للأرصاد الجوية في البلاد بأن زلزالا بقوة 7,3 درجة ضرب شمال شرق اليابان قرب مدينة فوكوشيما في الساعة 17:36 اليوم الأربعاء على عمق 60 كم تحت الأرض.

وذكرت وسائل إعلام أن السكان شعروا بالهزات الأرضية في مدن شمال وشمال شرق اليابان وكذلك في العاصمة طوكيو.

وحتى الآن لم ترد معلومات عن وقوع ضحايا أو دمار، فيما كشفت وكالة "كيودو" الإخبارية أن أجهزة المطافئ في مدينة فوكوشيما تتلقى بلاغات عن وقوع حالات إصابة عديدة.

المصدر: "نوفوستي"