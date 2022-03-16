سلطنة عمان: المواطنان الإيرانيان البريطانيان المفرج عنهما في طهران وصلا إلى مسقط

أعلنت وزارة الخارجية العمانية الأربعاء أن المواطنين الذين يحملان الجنسيتين الإيرانية والبريطانية واللذين أفرج عنهما في طهران في وقت سابق، وصلا إلى مسقط في طريقهما إلى بريطانيا.

وقالت الوزارة على "تويتر" إن السلطنة قامت بتنسيق "الإفراج" عن المواطنين.

وأضافت أنهما "وصلا إلى مسقط هذا اليوم على متن رحلة تابعة لسلاح الجو السلطاني العماني، وذلك تمهيدا لعودتهما إلى المملكة المتحدة".

وذكرت أن المواطنين البريطانيين هما نازانين زاغاري راتكليف وآنوشا اشوري.

وأفادت الوزارة في بيانها بأن ذلك تم امتثالا للأوامر السامية للسلطان في استمرار المساعي مع الدول الشقيقة والصديقة تلبية لالتماس حكومة المملكة المتحدة.

#بيان | امتثالاً للأوامر السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم - حفظه الله ورعاه - في استمرار المساعي مع الدول الشقيقة والصديقة، ومباركة جلالته رعاه الله على تلبية التماس حكومة المملكة المتحدة، فقد قامت الجهات المعنية في سلطنة عمان وبالتعاون والتنسيق مع السلطات المختصة (3/1) pic.twitter.com/1Bd0jApeBS — وزارة الخارجية (@FMofOman) March 16, 2022

المصدر: وكالات