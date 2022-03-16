تحليق جديد للطائرات العسكرية التركية نحو ليبيا

رصد موقع itamilradrar اليوم الأربعاء تحليقا جديدا لطائرات عسكرية تركية بين تركيا وليبيا.

وأفاد الموقع المتخصص بحركة الملاحة الجوية، بمغادرة طائرة من طراز إيرباص (A400M Reg. 18-0094 – Callign TUAF220) من أنقرة الساعة 07:27 بتوقيت وسط أوروبا، متجهة نحو غرب ليبيا.

وهبطت الطائرة في وجهتها النهائية وهي قاعدة الوطية، غرب طرابلس، في حوالي الساعة 11:30 بتوقيت وسط أوروبا.

وكان الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، أعلن في يناير 2020، عن بدء التدخل العسكري التركي في ليبيا، مؤكدا أن وحدات من الجيش بدأت التحرك لدعم حكومة الوفاق في طرابلس برئاسة فائز السراج.

المصدر: itamilradrar