واشنطن تمنح اللاجئين الأفغان الحماية المؤقتة

أعلنت الحكومة الأمريكية اليوم الأربعاء منحها اللاجئين الأفغان في الولايات المتحدة حق الإقامة 18 شهرا، بموجب إجراء "الحماية المؤقتة".

وقال وزير الأمن الوطني أليخاندرو مايوركاس: "سيوفر برنامج العفو الإنساني المشروط TPS أيضا حماية وضمانات إضافية للشركاء الموثوق بهم والأفغان المستضعفين الذين دعموا الجيش الأمريكي" على مدى السنوات العشرين الماضية.

وتم إجلاء 80 ألف أفغاني ونقلهم إلى الولايات المتحدة منذ سيطرة "طالبان" على أفغانستان في أغسطس الماضي.

و تم استقدام معظمهم عبر آلية "الإفراج المشروط"، التي توفر لهم الحماية من الترحيل وتمنحهم تصاريح للعمل لمدة عامين.

المصدر: AP + Axios