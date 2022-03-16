الكرملين: من السابق لأوانه الإفصاح عن أي حزمة من اتفاقات التسوية مع أوكرانيا

أكد دميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين أنه "من السابق لأوانه الإفصاح الآن عن أي حزمة من اتفاقات التسوية بين روسيا وأوكرانيا".

وكتبت صحيفة "فايننشال تايمز" الأمريكية، نقلا عن مصادرها أن روسيا وأوكرانيا أعدتا خطة تشمل وقف إطلاق النار وانسحاب القوات الروسية من أوكرانيا والتزام كييف بإعلان الحياد في سياستها الخارجية.

وقالت الصحيفة نقلا عن "مصادر في المفاوضات"، إن "روسيا وأوكرانيا أحرزتا تقدما كبيرا في خطة سلام مؤقتة من 15 بندا تشمل وقف إطلاق النار وانسحاب روسيا إذا أعلنت كييف الحياد وقبلت فرض قيود على قواتها المسلحة".

المصدر: "نوفوستي"