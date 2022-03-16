إيطاليا.. ناشطتان في "الخمس نجوم" تطالبان روما بتوضيح دسّ الأسلحة في المساعدات لأوكرانيا

دعت ناشطتان في حزب "حركة الخمس نجوم" الإيطالية سلطات البلاد لتوضيح مصدر ووجهة الأسلحة التي عثر عليها في مطار مدينة بيزا مدسوسة في مساعدات إنسانية كانت في طريقها إلى أوكرانيا.

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وقالت إيرين غاليتي وسيلفيا نوفر في بيان عنهما: "ما هو يا ترى رأي عمدة فلورنسا داريو نارديلا، وهو أول من دعا الناس للخروج إلى ساحة سانتا كروتشي لمطالبة روسيا بوقف قصف أوكرانيا؟ لا يمكنك الدعوة للسلام بتيار متناوب!".

وأمس الثلاثاء أفادت وسائل إعلام إيطالية بأن عمال الشحن في مطار مدينة بيزا في إقليم توسكانا الإيطالي رفضوا تحميل شحنة ضمت أسلحة إلى أوكرانيا تحت ستار المساعدات الإنسانية.

ودعت نقابة محلية إلى حظر هذا النوع من الرحلات، على اعتبار أن الحوار السلمي هو الطريق الوحيد لوقف القتال في أوكرانيا.

كما شجعت النقابة عمال الشحن في مطار بيزا على مواصلة إضرابهم عن تحميل شحنات الأسلحة إلى أوكرانيا ودعتهم للمشاركة في فعالية احتجاجية يوم السبت المقبل تحت شعار"من توسكانا.. جسور السلام لا لرحلات الحرب".

المصدر: RT