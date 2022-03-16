سفير الصين لدى واشنطن: بكين كانت ستمنع حدوث الأزمة الأوكرانية لو علمت بها مسبقا

أكد السفير الصيني لدى الولايات المتحدة تشين غانغ، أن بلاده كانت ستفعل كل ما في وسعها لمنع اندلاع الأزمة في أوكرانيا، لو علمت بحدوثها مسبقا.

ونفى المزاعم القائلة بأن "الصين علمت مسبقا بعمل عسكري روسي وأنها طالبت روسيا بتأجيله إلى ما بعد الأولمبياد الشتوية، وبأن موسكو تسعى للحصول على مساعدة عسكرية من بكين. وقال: "اسمحوا لي أن أقول هذا بكل مسؤولية: الادعاءات بأن الصين كانت على علم بهذه الحرب، أو تغاضت عنها أو دعمتها ضمنيًا، هي معلومات مضللة محضة. كل هذه التصريحات لا تؤدي إلا إلى نقل اللوم والوحل إلى الصين"

واعتبر السفير أن "الأزمة بين روسيا وأوكرانيا لا تجلب أي خير للصين".

وأوضح السفير: "يجب احترام مقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة احتراما كاملا، كما يجب احترام سيادة وسلامة أراضي جميع البلدان، بما في ذلك أوكرانيا، ويجب أخذ الشواغل الأمنية المشروعة لجميع البلدان على محمل الجد، وجميع الجهود المبذولة لتعزيز حل سلمي".

وشدد على أن "الصين ستواصل تنسيق الجهود الحقيقية لتحقيق سلام دائم في أوكرانيا.. نحن مستعدون لبذل كل ما في وسعنا والعمل مع الأطراف الأخرى.. هدفنا النهائي هو إنهاء الحرب والحفاظ على الاستقرار الإقليمي والعالمي".

ونوه إلى أن "التهديدات الموجهة ضد المنظمات والشركات الصينية التي أطلقها بعض المسؤولين الأمريكيين غير مقبولة.. لا يمكن للحرب ولا العقوبات ضمان السلام".

المصدر: "تاس"