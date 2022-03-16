الجمارك الأمريكية تحتجز بضائع صينية

قالت وكالة الجمارك الأمريكية إنها حجزت بضائع مستوردة تحمل العلامة التجارية الرياضية الصينية Li-Ning بعد الكشف أنها صنعت بأيدي عمال من كوريا الشمالية.

ووفقا لبيان صحفي من إدارة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية (CBP)، فإن "قانون مكافحة أعداء أمريكا يحظر من خلال العقوبات (CAATSA) استيراد السلع المصنوعة في كوريا الشمالية أو من قبل مواطني كوريا الشمالية في أي مكان في العالم، ما لم يتم تقديم دليل واضح ومقنع على أن مثل هذه السلع لم يتم تصنيعها من خلال العمل القسري".

وأفاد البيان بأنه "إذا لم تتمكن Li-Ning من تقديم دليل على أن البضائع لم يتم تصنيعها عبر عمل قسري أو عمل بالسخرة في غضون 30 يوما، سيتم مصادرة البضائع".

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو ليجيان إنه لم يكن على علم بهذا "الوضع المحدد"، مؤكدا أن "الصين تعارض بشدة أي شكل من أشكال الولاية القضائية طويلة المدى والعقوبات الأحادية الجانب".

يذكر أن لاعبة الجمباز الأولمبية الصينية السابقة لي نينغ، أسست علامتها التجارية التي تحمل الاسم نفسه في عام 1989 وأصبحت منذ ذلك الحين واحدة من أبرز العلامات التجارية للأحذية والملابس الرياضية في الصين. تبلغ القيمة السوقية للشركة حوالي 17 مليار دولار أميركي، وفقا لـ CNN Business.

المصدر: The Hill