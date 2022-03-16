بوريل يحذر من أي زعزعة للاستقرار في البوسنة

حذر وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل من أي زعزعة للاستقرار في البوسنة "المستهدفة بتهديدات انفصالية من زعيم صرب البوسنة ميلوراد دوديك".

وفي اليوم الثالث من جولته في البلقان، زار المسؤول الأوروبي قاعدة للقوات الأوروبية قرب سراييفو ضاعفت عديدها لتعزيز أمن البلاد المقسمة على أسس عرقية منذ التسعينات وحيث ما زال السلام هشا.

وقال بوريل أمام وحدات من الجنود في قاعدة بوتمير: "عززنا قدرتنا على الاستجابة بسرعة في حال حدوث أزمة. وسنواصل ردع الجهات التي تسعى إلى زعزعة استقرار" البلاد.

وفي إشارة إلى العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، قال بوريل إن وجود قاعدة للقوات الأوروبية في البوسنة "أكثر أهمية من أي وقت مضى"، مضيفا: "في هذه المرحلة المتوترة، أريد طمأنة شعب البوسنة والهرسك بالتزامنا الثابت الحفاظ على الأمن والاستقرار".

وأِشار إلى أن "الوضع هادئ في البلاد في الوقت الحالي. حاليا، لا توجد تهديدات خطيرة للأمن في البوسنة".

المصدر: "أ ف ب"