أثارت غضبا شعبيا.. ألمانيا تتعهد بحماية اللاجئين بعد الإبلاغ عن حالة اغتصاب

قالت الحكومة الألمانية يوم الأربعاء إنها ستسعى إلى ضمان عدم وقوع اللاجئين الفارين من النزاعات في أوكرانيا ومناطق أخرى ضحايا للجريمة، في أعقاب قضية اغتصاب أثارت غضبا شعبيا.

وأكدت السلطات في مدينة دوسلدورف بغرب البلاد أن امرأة شابة كانت على متن فندق عائم بنهر الراين تعرضت لاعتداء جنسي من رجلين في وقت سابق من هذا الشهر.

وقالت أنطونيا ماسينبيرغ من مكتب الادعاء في دوسلدورف، إن كلا المشتبه بهما رهن الاحتجاز، لكنها رفضت تأكيد تقارير وسائل الإعلام الألمانية بأن الضحية أوكرانية تبلغ من العمر 18 عاما، مشيرة إلى أسباب تتعلق بالخصوصية.

وقالت ساشا لاورنز، المتحدثة باسم وزارة الداخلية الألمانية للصحفيين في برلين، إن السلطات "تعمل على ضمان أن الأشخاص الذين يلتمسون المأوى هنا قادرون على الحصول عليه".

وأفادت صحيفة "بيلد" الألمانية بأن لاجئين اثنين "اغتصبا" لاجئة أوكرانية (18 عاما) في سفينة بنهر الراين ترسو قبالة مدينة دوسلدورف.

وقالت الصحيفة إن الحادثة وقعت في السادس من مارس على متن سفينة "أوسكار وايلد"، التي تستخدم حاليا كمسكن للاجئين القادمين من أوكرانيا.

وادعت الصحيفة أن أحد اللاجئين (37 عاما) ينحدر من تونس والآخر (26 عاما) من نيجيريا، رغم أن كليهما يحملان جوازات سفر أوكرانية.

وسجلت ألمانيا حتى الآن أكثر من 160 ألف لاجئ وصلوا من أوكرانيا في الشهر الماضي، كثير منهم من النساء والأطفال وكبار السن.

المصدر: أ ب