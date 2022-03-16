القرم ترصد مكافأة مالية لمن يدلي بمعلومات عن صحفي أوكراني دعا لقتل الأطفال الروس

أعلن رئيس جمهورية القرم الروسية عن مكافأة مالية قدرها 10 ملايين روبل لكل عسكري روسي أو مواطن أوكراني يقبض على صحفي أوكراني دعا لقتل الأطفال الروس.

جاء إعلان رئيس القرم سيرغي أكسيونوف اليوم الأربعاء ردا على تصريحات لمذيع القناة 24 الأوكرانية الرسمية، فخر الدين شرف مال، دعا فيها إلى إبادة الروس وقتل أطفالهم.

وأمس الثلاثاء قال شرف مال على الهواء مباشرة إنه أبلغ بمقتل صديق له في المعارك ثم اقتبس من المجرم النازي الشهير أدولف أيخمان الذي قال إنه من "أجل تدمير أمة، عليك أن تبدأ بقتل أطفالها"، وتابع مخاطبا الروس:

"نحن بحاجة للنصر. وإذا تطلب ذلك ذبح عائلاتكم، سأكون أول من يفعل ذلك. المجد للأمة (الأوكرانية)! ونأمل ألا تبقى هناك أمة مثل روسيا والروس على وجه الأرض أبدا"

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وقال أكسيونوف: "المكافأة وقدرها 10 ملايين روبل سيتسلمها جنود الجيش الروسي والحرس الوطني وسكان أوكرانيا الذين سيحتجزون أو يعتقلون ويسلمون جيشنا هذا السافل الذي دعا لقتل الأطفال الروس. لقد تم تخصيص صندوق لهذا الغرض وأضمن دفع المكافأة منه".

ورغم أن شرف مال اعتذر لاحقا عما قاله، بادرت لجنة التحقيق في روسيا في دراسة تصريحاته من الناحية القانونية.

وقالت اللجنة في بيان لها إن "شرف مال نموذج للأهواء العنصرية الأوكرانية، المتشبعة بها سلطات كييف التي قتلت المدنيين في دونباس على مدى ثماني سنوات".

المصدر: وكالات