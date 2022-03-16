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بوتين: رغبة كييف بالحصول على السلاح النووي كانت تحديا خطرا

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قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن رغبى السلطات الأوكرانية في الحصول على السلاح النووي كانت تحديا خطرا.

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