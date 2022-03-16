بوتين: رغبة كييف بالحصول على السلاح النووي كانت تحديا خطرا

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن رغبى السلطات الأوكرانية في الحصول على السلاح النووي كانت تحديا خطرا.

بوتين: كان باستطاعة نظام كييف الحصول في المستقبل المنظور على سلاح نووي هدفه روسيا

بوتين: عرضنا على كييف قبل العملية سحب القوات من دونباس لكنهم رفضوا

بوتين: قصف دونيتسك بصاروخ "توتشكا-و" 14 مارس كان عملا إرهابيا

بوتين: لا نسمح أبدا أن تكون أوكرانيا منطلقا لتهديد أمننا

بوتين: الشركات الروسية تتعرض لضغط كبير من الولايات المتحدة والغرب

بوتين: سنرد بالتأكيد على حزمة العقوبات الغربية الجديدة علينا

بوتين: هدف الغرب ضرب اقتصادنا الوطني واستهداف مصالح الشعب الروسي

بوتين: الغرب انتهك كل المبادئ بما فيها الرياضية

لن نرضخ ولن نركع ولن نعيش برؤوس مطأطأة العقوبات الاقتصادية وجهت ضربة للاقتصاد العالمي برمته

بوتين: هناك هجمات سيبرانية ضد روسيا وشبكات التواصل الاجتماعي تم استخدامها ضدنا وحرية الصحافة الغربية محض خيال

بوتين: أؤكد أن لهجة الغرب المتعجرفة تهدف إلى تحقيق أهداف جيوسياسية

بوتين: سأوقع مرسوما يمنح صلاحيات أوسع لرؤساء الأقاليم لمساعدة المواطنين اقتصاديا