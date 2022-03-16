بوتين: رغبة كييف بالحصول على السلاح النووي كانت تحديا خطرا
قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن رغبى السلطات الأوكرانية في الحصول على السلاح النووي كانت تحديا خطرا.
- بوتين: كان باستطاعة نظام كييف الحصول في المستقبل المنظور على سلاح نووي هدفه روسيا
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بوتين: الشركات الروسية تتعرض لضغط كبير من الولايات المتحدة والغرب
بوتين: سنرد بالتأكيد على حزمة العقوبات الغربية الجديدة علينا
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بوتين: الغرب انتهك كل المبادئ بما فيها الرياضية
لن نرضخ ولن نركع ولن نعيش برؤوس مطأطأة
العقوبات الاقتصادية وجهت ضربة للاقتصاد العالمي برمته
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بوتين: أؤكد أن لهجة الغرب المتعجرفة تهدف إلى تحقيق أهداف جيوسياسية
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