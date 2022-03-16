لأول مرة منذ 5 سنوات.. الجيش الإسرائيلي لم يغلق معابر الضفة الغربية خلال "عيد المساخر"

أفادت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" بأنه للمرة الأولى منذ خمس سنوات، لن يقوم الجيش الإسرائيلي بإغلاق المعابر مع الضفة الغربية خلال عيد المساخر".

وفي العادة يقوم الجيش الإسرائيلي بإغلاق المعابر خلال الأعياد الوطنية الإسرائيلية والمهرجانات اليهودية ضمن "إجراءات وقائية من الهجمات".

وبحسب هيئة الاتصال العسكري في إسرائيل، فإن المعابر بين الضفة الغربية وقطاع غزة وإسرائيل ستعمل كالمعتاد في الأيام المقبلة.

هذا ويدخل عشرات الآلاف من الفلسطينيين من الضفة الغربية إلى إسرائيل والمستوطنات الإسرائيلية للعمل كل يوم. بينا يسافر عدد أقل من سكان غزة أيضا إلى إسرائيل للعمل والاستشفاء، لكن هناك قيودا أكبر بكثير عليهم.

ووفقا لوزارة الخارجية الإسرائيلية فإن "عيد المساخر الذي يحتفل به بذكرى خلاص اليهود وإفشال مؤامرة هامان بإبادتهم، هو رمز لانتصار الشعب اليهودي على حكم طغيان لاسامي".

ومن التقاليد اليهودية في هذا العيد، أن يأتي الأطفال إلى الكنيس وهم يرتدون الأزياء التنكرية، وأن يقوم المصلون بإثارة الضوضاء بأعلى صوت كلما ورد اسم هامان خلال تلاوة سفر أستر.

وفي الكثير من الأماكن في إسرائيل تقام في عيد المساخر عروض خاصة، أشهرها تلك التي تشهدها تل أبيب.

المصدر: "تايمز أوف إسرائيل" + وكالات